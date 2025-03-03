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教育
2025年3月3日星期一
智學公民 第116期
安博官立小學暫收生少 區議員促交代 教局：配合安達臣發展需求 申請數目將一直變化
歷學界多次縮班殺校 蕭漢森小學前校長：人口結構問題最頭痛
新校舍設計課室貫通 跨班互動勝單向授課
公民點對點：美暫緩TikTok禁令
公民點對點：Tik Tok爆紅掀爭議
DSE教室：DSE考前備忘
解讀關鍵詞：自然保育 Nature conservation
識讀媒體：AI帶動雲服務支出
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：機械人駐校
趣學STEAM：機械人當值 無損學生自理力
新聞解碼：警惕「假認證」短訊
生活與科學：奇妙的滲透作用
DSE教室：DSE考前備忘
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【明報專訊】公民與社會發展科（公民科）文憑試即將踏入第二屆，以下與讀者溫故知新，再次熟讀公民科的考試基本資訊，並要留意DSE考生常犯錯誤。
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安博官立小學暫收生少 區議員促交代 教局：配合安達臣發展需求 申請數目將一直變化
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