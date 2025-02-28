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教育
2025年2月28日星期五
中華小學堂 第053期
財案提更新框架 檢視各類津貼 推展國安教育津貼 消息：非「唔郁得」
教局邀校參加支援自閉生計劃 最遲4．16申請
質保局列教大5良好實踐 讚善用數據提升教學
中大學者整理利氏家族百年史 新書出版
名家學堂：同輩限定的流量密碼
名家學堂：連「城」一線：70後的時代記認
書之異世界：遇上瓶頸 大方承認
不正經中文：誰動了我的糧食？——貓虎說
有價講：育兒平有平養，貴有貴養？
諗諗佢：寫得出，皆因諗得到——示範如何以文章呈現構想
見聞識玩：法力無邊的哪吒
答案
奇趣中華：四海之內皆兄弟
穿越古今山：驚蟄驅蚊
講故事：拔河
講故事：拔河
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【明報專訊】■文：麥曉帆
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財案提更新框架 檢視各類津貼 推展國安教育津貼 消息：非「唔郁得」
教局邀校參加支援自閉生計劃 最遲4．16申請
質保局列教大5良好實踐 讚善用數據提升教學
中大學者整理利氏家族百年史 新書出版
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名家學堂：連「城」一線：70後的時代記認
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諗諗佢：寫得出，皆因諗得到——示範如何以文章呈現構想
見聞識玩：法力無邊的哪吒
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奇趣中華：四海之內皆兄弟
穿越古今山：驚蟄驅蚊
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