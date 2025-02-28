質保局列教大5良好實踐 讚善用數據提升教學

唯一建議：檢視AI應用定時間表

質保局自2023年10月陸續公布「第三輪質素核證周期」報告，昨日上載教大報告，聚焦大學如何檢視及改善學術標準和學術質素架構、學術課程發展、教與學、學生學習評核和學生支援。

質保局在報告提到，考慮到生成式人工智能使用日益廣泛，有教職員和學生關注濫用問題，教大已於2023年3月通過首份臨時員工指引，並於同年9月更新。報告指出，儘管教大的確已按需要檢討有關規則及程序，質保局提議校方仍可預設檢討時間表，以更具策略地應對轉變。

讚適時加入國教灣區體驗

報告指出教大有5項「良好的實踐做法」，包括校方善用數據，提升教與學質素，舉例逾92％學術人員應用研究成果於教學；定期檢討和參照其他大學做法，保證課程質素；適時加入切合時宜的課題如國家安全教育、創業與創新經驗學習課程和大灣區學校體驗，令課程組合可應對不斷轉變的社會需求等。

教大昨日發稿，校董會主席黃友嘉稱感謝質保局對校方的正面評價，報告令人鼓舞。校長李子建表示，教大預料在4月公布新一份《策略發展計劃》，將以報告為基礎，持續推動學術卓越、學生及教職員的全面發展。