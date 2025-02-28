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教育

教局邀校參加支援自閉生計劃 最遲4．16申請

【明報專訊】為支援學校照顧自閉症學生，教育局昨日發函邀請全港中小學參加下學年（2025/26）「全校參與分層支援有自閉病的學生」計劃（下稱計劃）。有興趣的學校可於4月16日或之前遞交申請。由於名額有限，教育局會優先取錄有較多自閉症學生的學校。

有較多自閉生學校優先

根據教育局數據，截至2023年9月，全港共有13,280名患自閉症的中小學生。上述支援計劃於2011/12學年分階段在中小學試行，並於2020/21學年起變成恆常。

計劃分兩部分，首部分「跨專業到校支援」涵蓋3個學年，當中在首兩個學年，教育局教育心理學家及團隊每學年到校6至8天支援，透過引導和實踐，讓教師參與情境學習，同時協助校方制定三層支援模式，針對照顧數名有顯著困難的自閉症學生。在計劃的第三學年，團隊將減少到校次數至每學年3至4天，期望校方進一步鞏固三層支援模式的運作。

心理學家團隊到校支援

NGO提供小組訓練

另一部分「學校與非政府機構協作」則獲非政府機構（NGO）協助，支援學校提供「三層支援模式」中的第二層，即額外社會適應技巧小組訓練。機構將為參與學校的自閉症學生，按其特殊需要，設計及執行各項訓練，提升其適應力、社交能力、溝通技巧等。服務對象亦涵蓋家長、教師和朋輩，全年各項訓練的服務時間合共25小時。

所有公營普通中小學及自資學校均可申請參加計劃。教育局表示，今年5月和6月將公布計劃兩部分的申請結果；未能參與的學校仍可參考計劃的運作手冊及資源套，徵詢校本教育心理學家的意見，具策略地照顧自閉症學生。

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