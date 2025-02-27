6自資校內地澳門台灣生 限額增至40%

限副學位學士 不涵研究院

現時都會大學、樹仁大學、恒生大學取錄內地及台澳生不可多於上一學年學生總數20%，珠海學院、東華學院、職訓局轄下的香港高等教育科技學院（THEi）則為10%。限制只適用於自資副學位及學士學位課程，研究院課程不設限。

教育局昨宣布，國家教育部准上述6校放寬收生限制至40%，要求院校提交報告，交代招生安排及學生支援服務等數據，以訂定各院校適用限額。局方回覆本報補充，會更改計算院校使用限額的方式，由參考上學年總學生人數改為同一學年的總預計收生人數。

都大昨稱現已使用MMT收生限額達20%，並處上升趨勢，將向局方提交報告，平衡校園及設施規劃、師資及教學配套等，期望下學年可提升限額。恒大稱新措施提升公立與自資院校的政策公平性。THEi稱，放寬限額有助培育具實務知識畢業生，填補技術專才缺口。

（2025/26預算案）