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教育

醫科額增60 50屬第二學位 林哲玄關注如何與第三醫學院「錯位發展」

【明報專訊】本港兩間醫學院均有意開辦醫科「第二學位」課程。教育局昨向立法會提交的最新文件顯示，兩醫學院共增加60個醫科學額，其中50個用作招收「第二學位」醫科生。另外，未來3個學年8間資助大學第一年學士學額維持每年1.5萬個，學額重新分配後，港大、科大及嶺大每學年分別被削減10至25個學額。

教育局文件透露，兩大醫學院學額將增加60個，其中50個將用作引入研究生入學路徑（graduate entry track），讓持學士學位者將醫學作為「第二學位」；其餘10個則分配予現有醫學課程。

醫衛界立法會議員林哲玄表示，醫科作為「神科」從不擔心收生不足，惟他關注缺乏教學空間及教學人手，加上第三間醫學院同時定位招收「第二學位」醫科生，兩大醫學院「要再諗」如何達政府的要求，與第三間醫學院「錯位發展」。

對於醫科收生準則，林哲玄稱一般對學生背景不設限，「（如果）一直讀文科、歷史，我給一堆生化學方式你看，你都可能覺得是火星文來」，認為本科就讀生命醫學工程、化學及醫療科技的學生較能掌握醫科課程。

港大、科大、嶺大學士學額減

另外，教育局文件亦公布教資會資助大學下個3年期（2025至2028年）學額安排（見表）。其中中文大學增加最多，每學年獲分配3275個第一年學士學額，較上個3年期增加19個；浸會大學由現行1122個學額增至1135個學額。城市大學及教育大學分別維持2062及593個學額，香港大學、科技大學及嶺南大學則分別削減10至25個學額。

文件提到，根據政府的特定人力資源需求，醫療相關學士學位課程學額會增加，但教育相關的學士學位、學位以下程度課程則減少，而教育研究生名額將增加。

徐立之加入新醫學院工作組

另外，目前科大、浸大及理大分別表明有意爭辦新醫學院。政府昨公布，委任港大前校長徐立之加入籌備新醫學院工作組；連同中大前校長沈祖堯，兩名大學前校長已加入。

2025/26年度《財政預算案》昨提及預留資源，以配對形式供大學籌建新醫學院。政府消息人士稱，「配對形式」並非定額撥款，預計各大學提交的營運方案中涉及一定比例的公帑，原則上會以配對方式撥款。

對院校合辦醫學院態度開放

至於是否院校自付比例愈大中標機會愈高，消息稱融資方案只是其一因素，需整體評估規劃及質素，又說若無院校達到要求，「（政府）都不一定接受現時提交的申請」，對不同院校合辦醫學院持開放態度。

相關字詞﹕第三間醫學院 教資會 第二學位 醫學院

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