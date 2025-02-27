報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年2月27日星期四
公民學堂 第091期
醫科額增60 50屬第二學位 林哲玄關注如何與第三醫學院「錯位發展」
6自資校內地澳門台灣生 限額增至40%
放眼中國：內地延遲退休年齡
速讀公民：非煙民肺癌比率趨增
速讀公民：DeepSeek 低成本衝擊AI市場
你識唔識：低空經濟試點收72申請
你識唔識：選擇題
你識唔識：基本法問答
填充題答案、選擇題答案、基本法問題答案
EMO收件匣：容貌焦慮
透視救援：加沙暫停火 無國界醫生促允擴人道援助
放眼經濟：合法博彩升幅近零 馬會爭取拓籃球博彩
世界之趣：秘魯圓形農田 藏玄機
世界之趣：Waru Waru創造微氣候
新聞有常識：波羅的海能源獨立
認識地球：潛水觀長尾鯊
你識唔識：選擇題
prev
next
【明報專訊】(1) 消委會發布新一期《選擇》，指2024年接獲179宗有關電動車的投訴，並列舉3個電動車充電相關投訴，以下哪項並非相關投訴之一？ （圖01）
上 / 下一篇新聞
醫科額增60 50屬第二學位 林哲玄關注如何與第三醫學院「錯位發展」
6自資校內地澳門台灣生 限額增至40%
放眼中國：內地延遲退休年齡
速讀公民：非煙民肺癌比率趨增
速讀公民：DeepSeek 低成本衝擊AI市場
你識唔識：低空經濟試點收72申請
你識唔識：選擇題
你識唔識：基本法問答
填充題答案、選擇題答案、基本法問題答案
EMO收件匣：容貌焦慮
透視救援：加沙暫停火 無國界醫生促允擴人道援助
放眼經濟：合法博彩升幅近零 馬會爭取拓籃球博彩
世界之趣：秘魯圓形農田 藏玄機
世界之趣：Waru Waru創造微氣候
新聞有常識：波羅的海能源獨立
認識地球：潛水觀長尾鯊
醫科額增60 50屬第二學位 林哲玄關注如何與第三醫學院「錯位發展」
6自資校內地澳門台灣生 限額增至40%
放眼中國：內地延遲退休年齡
速讀公民：非煙民肺癌比率趨增
速讀公民：DeepSeek 低成本衝擊AI市場
你識唔識：低空經濟試點收72申請
你識唔識：基本法問答
填充題答案、選擇題答案、基本法問題答案
EMO收件匣：容貌焦慮
透視救援：加沙暫停火 無國界醫生促允擴人道援助
放眼經濟：合法博彩升幅近零 馬會爭取拓籃球博彩
世界之趣：秘魯圓形農田 藏玄機
世界之趣：Waru Waru創造微氣候
新聞有常識：波羅的海能源獨立
認識地球：潛水觀長尾鯊
prev
next
相關新聞
你識唔識：低空經濟試點收72申請
你識唔識：基本法問答
填充題答案、選擇題答案、基本法問題答案