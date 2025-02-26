中大研究：海岸公園無力保護白海豚 料「機場城市」加劇干擾

三跑人工島海域工程不斷

2003年158條 2020年37條

中大環境、能源及可持續發展研究所副所長戴沛權與團隊獲機管局「改善海洋生態基金」資助，利用1996年至2020年的數據，構建創新綜合統計模型，針對大嶼山附近6個水域，分析出13種可能影響海豚數量的自然及人為因素。研究成果最近發表於國際期刊Marine Pollution Bulletin。

團隊指出，本港中華白海豚由2003年的158條，急劇下降至2020年37條，過往已知的主因包括填海工程導致棲息地喪失、污染、不可持續的漁業和高速海上交通等。

團隊進一步分析，稱研究顯示北大嶼山一帶的海豚受填海、高速船和水質污染的影響最為嚴重，因該海域經歷興建機場三跑、港珠澳大橋人工島和東涌填海等巨大變化；團隊續稱，大嶼山其他海域相對所受的影響較輕。

團隊指出，深圳、廈門、海南島、越南北部灣和柬埔寨等地區因密集的人類活動和快速的經濟發展，對海豚種群構成巨大威脅，希望在國際層面推動制定野生動物保護政策。