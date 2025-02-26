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教育

71教師去年釘牌 8涉師生戀6性罪行

【明報專訊】去年71名教師被取消教師註冊（DQ），按年增約51%。教育局昨向立法會補充相關教師的罪行或失德行為，顯示共18宗涉及踰越師生關係、與學生有不恰當身體接觸等，以及性罪行，佔去年被釘牌教師總數四分之一。新思維立法會議員狄志遠稱數目令人驚訝，批「學生傷害竟來自信任的老師，這個反差很大」，倡每校設內部監察機制制定指引及培訓。

教育局昨提交補充文件，顯示去年71宗被DQ的教師中，59宗涉違法罪行，包括15宗涉刑事恐嚇、暴動、非法集會等；性罪行6宗。另12宗專業失德，分別8宗「與學生有超越師生關係的交往」、4宗不恰當身體接觸或在校內觀看及下載等色情資訊等（見表）。

狄志遠表示，教育界應格外警惕，如就身體接觸等設清晰指引，亦倡每校設內部監察機制，主任級以上教員制定指引、培訓，以及透過不同途徑了解校內有否不恰當行為。

教育局早前表示，2024年共錄304宗教師違反專業操守個案，除了DQ教師，局方亦發譴責信、書面警告等，當局稱當中4宗涉及2019年社會事件。狄志遠表示，現時社會氣氛平靜，「可以說沒什麼社會行動出現，示威都很少，遊行更加差不多絕迹」，近年教師涉政治案件而被DQ宗數減少，但有業界反映，前線教師會憂慮投訴，「不要說太多（敏感議題）」。

根據《教師專業操守指引》，被DQ教師倘涉嚴重、但未至於終身停牌的個案，局方「若干年內」一般不再考慮其註冊申請。

議員稱社會事件過去

籲政府寬容挽留人才

狄志遠認為，社會事件已過去，且僅屬特殊情况，加上政府提倡挽留人才，籲當局向前看並寬容對待，「如果沒有犯法，應該給予空間（讓他）繼續努力做個好老師」。

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