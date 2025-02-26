報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年2月26日星期三
Smarties' Power English 第432期
71教師去年釘牌 8涉師生戀6性罪行
中大研究：海岸公園無力保護白海豚 料「機場城市」加劇干擾
學生光顧小食亭安排 康署籲學校早知會運動場
活動推共融視障聽障 教大獲多元大獎
中學限定：我推的偶像
中學限定：追星為什麼？
新書試閱：知青的面貌 寫書的拼勁
視聽之娛：人重要，故事重要，地點更重要——《紅豆》
時事中文：春運打蛇餅回家
Talk of the town : A newcomer in AI
Talk of the town : Challenges brought by DeepSeek
Talk of the town Answers
Comic : JD Vance's journey from struggles to success
Game
Game Answers
Comic : JD Vance's journey from struggles to success
prev
next
【明報專訊】The Smarties and Eason are playing a card game.
上 / 下一篇新聞
71教師去年釘牌 8涉師生戀6性罪行
中大研究：海岸公園無力保護白海豚 料「機場城市」加劇干擾
學生光顧小食亭安排 康署籲學校早知會運動場
活動推共融視障聽障 教大獲多元大獎
中學限定：我推的偶像
中學限定：追星為什麼？
新書試閱：知青的面貌 寫書的拼勁
視聽之娛：人重要，故事重要，地點更重要——《紅豆》
時事中文：春運打蛇餅回家
Talk of the town : A newcomer in AI
Talk of the town : Challenges brought by DeepSeek
Talk of the town Answers
Comic : JD Vance's journey from struggles to success
Game
Game Answers
71教師去年釘牌 8涉師生戀6性罪行
中大研究：海岸公園無力保護白海豚 料「機場城市」加劇干擾
學生光顧小食亭安排 康署籲學校早知會運動場
活動推共融視障聽障 教大獲多元大獎
中學限定：我推的偶像
中學限定：追星為什麼？
新書試閱：知青的面貌 寫書的拼勁
視聽之娛：人重要，故事重要，地點更重要——《紅豆》
時事中文：春運打蛇餅回家
Talk of the town : A newcomer in AI
Talk of the town : Challenges brought by DeepSeek
Talk of the town Answers
Game
Game Answers
prev
next