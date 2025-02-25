四成港大生未完成防騙測驗 今起禁入共享學習空間24小時

近月60學生被騙逾6000萬元

校方要求完成警方設計測驗

校方昨在電郵稱，為確保學生負上集體責任防範騙案，未完成測驗者今早8時起，24小時內無法進入智華館。有港大生上周五（21日）收到CEDARS電郵，校方當時稱截至當日早上，59.5%學生已完成問卷；校方昨再發電郵，稱截至昨早完成測驗的學生略增至60.7%。

翻查資料，港大CEDARS上月21日發電郵要求各學院本科生及研究生，均須完成由警方設計共35條的多項選擇題防騙測驗，須至少答對30題，涵蓋詐騙情境題，例如收到自稱內地或本港政府機關人員來電，估計會被要求做什麼。

港大CEDARS設網上專頁介紹防騙資訊，並將在本周四（27日）下午，於大學主圖書館播放內地犯罪劇情電影《孤注一擲》，指電影重點包括揭露東南亞網絡詐騙園區的內部運作、詐騙者剝削受害人的手段，以及陷入詐騙園區受害人的命運。