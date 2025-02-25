浸大公布醫學院倡議 小班授課大灣區臨牀

合辦醫學院態度開放

衞炳江盼集三家大學所長發展

浸大校長衞炳江昨表示，浸大符合政府10項主要考慮條件，具相當競爭力，有信心爭辦，目前建議書有待校對及排版，計劃下月17日限期前提交。有指新醫學院或以合作形式營辦，衞昨表示，對方案持開放態度，強調浸大在中醫及研究表現卓越，希望「集三家（大學）所長」發展新醫學院。至於資金安排，他稱不擔憂，「醫學教育本身就是投資，如果政府不支持醫學院，是不會發生」。

澳門科技大學醫學院長兼浸大新醫學院籌委會聯席主席霍文遜強調，浸大有眾多條件及優勢辦醫學院，絕非「人辦我們又要辦」。他引述政府估計，每學年仍欠缺約150名醫科生，指浸大擬開設4年制醫科課程，初期取錄50至60名醫科生，結合中西醫學教育，讓學生具備基礎中醫認識，畢業後可按興趣另修讀兩年制中醫課程，以獲取中醫資格認證。他預料，政府最快今年第二至第三季公布新醫學院結果，最快明年8至9月招生。

成立前沿轉化醫學研究院

對於浸大有否足夠空間開辦新醫學院，霍稱學生上課不限於班房，早前中山大學附屬第一醫院及其南沙院區表明可開放配合教學，涉及逾萬張病牀，有助學生接觸更多不同病人，浸會醫院及部分私家機構亦有逾百名具教學經驗的醫生已經答應支持教學。

霍續稱，浸大醫學課程鼓勵學生討論及互動，務求學生畢業後具備信心，可在醫療會議、病人及家屬面前放膽溝通。

浸大昨宣布成立「前沿轉化醫學研究院」，將聚焦醫療器械、診斷、疫苗、中醫藥等範疇。衞炳江表示，研究與教學對大學同樣重要，強調即使最後不獲選開辦醫學院，浸大仍會繼續營運研究院。

距離遞交建議書尚餘不足一個月，本報昨向同樣有意爭辦新醫院的科大及理大查詢，包括何時遞交申辦醫學院建議書，科大稱正就政府所訂的10項主要考慮條件做準備，於限期前提交建議書；理大亦表示將按時向政府提交建議書。