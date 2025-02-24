高才聖若瑟書院取經 「子惡補英文不憂競爭」

2023年經「高才通」來港、從事建築業的Susan帶小五兒子參觀。她認為香港名校升學前景佳，且與內地教育理念不同，「內地看重分數……以教導理論為主，課外活動少」，在香港可培養孩子英語能力及課外興趣，以及溝通、應變、理解等「軟技能」，她首選聖若瑟，但仍會了解其他名校。Susan不擔心孩子與本地生競爭及有適應問題，稱一家人來自廣州，能聽但不懂說粵語，惟擔心兒子的英語能力，故讓他每天補習英文兩小時、參加運動班增加競爭力。

今年升中的本地生Winston喜歡聖若瑟書院環境及學習風氣，對升讀該校有信心。父親洪先生不擔心高才通子女帶來競爭，因「度度都有競爭」，兒子除了補習亦有學吹笛、籃球、劍擊、羽毛球，為升中準備。

校長：人才子女適應OK 料比例短期不劇變

校長郭迪民表示，近年有幾個經人才計劃來港的「人才子女」入讀不同年級，他們「適應得OK」，很快能聽懂粵語，即使講得不太好，同學間也能以英語、普通話溝通，不影響學習。他自言對學生背景無偏好，而且逾半學額撥予直屬小學，料外地生比例短期內不會劇變。

校方昨亦安排多個攤位及表演，如班級和學會展覽、無人機足球體驗、學生及歌手校友許廷鏗表演。郭迪民說，從構思、統籌節目到佈置，開放日由學生主導，教師從旁協助，盼提供自由度「讓同學撞板」。學生會會長Gabriel感謝學校信任，為活動成事、邀請到名人校友以至有不少人參與而滿足，從中也學會資金管理等知識。