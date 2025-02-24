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教育
2025年2月24日星期一
智學公民 第115期
高才聖若瑟書院取經 「子惡補英文不憂競爭」
盧煜明捐款母校推STEM 難忘黑房曬相
城大伙陸港電訊商 研AI截可疑來電
310初中生參賽 研解社會問題
公民點對點：王星赴泰拍戲淪「豬仔」
公民點對點：緬甸「賣豬仔」 涉及多邊關係
拆題教室：金融安全
關鍵詞卡
職業解碼：改善空間 助己助人——室內設計師鄭佩樺
焦點新聞
趣學STEAM：污水何處去？
趣學STEAM：污水除臭殺菌 最後流入維港
新聞解碼：遇騙勿慌 求助消委會
偵探M.A.D. 記帳助儲蓄
拆題教室：金融安全
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【明報專訊】■文章撮要
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