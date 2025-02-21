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教育
2025年2月21日星期五
中華小學堂 第052期
電檢指未送審 新亞學生會煞停放映 原播緬社運片 處方稱接投訴
教育撥款或削 教大：願共渡時艱望減幅微
理大伙北大推醫學交叉學科
生活關鍵詞：「神」級改編
生活關鍵詞：先民鑄神話想像 後人拓多重宇宙
作家作法：貓出沒注意
人形圖鑑：像阿花這樣的一隻街貓
書之異世界：四國遍路之後：尋找生命的步調
潮看文史：唯（wai4）親（can1）
見聞識玩：變裝打扮先讀歷史
答案
奇趣中華：蜀犬吠日
穿越古今山：無辣不歡
大笑堂：腦子進水了
大笑堂：腦子進水了
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【明報專訊】■原文
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電檢指未送審 新亞學生會煞停放映 原播緬社運片 處方稱接投訴
教育撥款或削 教大：願共渡時艱望減幅微
理大伙北大推醫學交叉學科
生活關鍵詞：「神」級改編
生活關鍵詞：先民鑄神話想像 後人拓多重宇宙
作家作法：貓出沒注意
人形圖鑑：像阿花這樣的一隻街貓
書之異世界：四國遍路之後：尋找生命的步調
潮看文史：唯（wai4）親（can1）
見聞識玩：變裝打扮先讀歷史
答案
奇趣中華：蜀犬吠日
穿越古今山：無辣不歡
大笑堂：腦子進水了
電檢指未送審 新亞學生會煞停放映 原播緬社運片 處方稱接投訴
教育撥款或削 教大：願共渡時艱望減幅微
理大伙北大推醫學交叉學科
生活關鍵詞：「神」級改編
生活關鍵詞：先民鑄神話想像 後人拓多重宇宙
作家作法：貓出沒注意
人形圖鑑：像阿花這樣的一隻街貓
書之異世界：四國遍路之後：尋找生命的步調
潮看文史：唯（wai4）親（can1）
見聞識玩：變裝打扮先讀歷史
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奇趣中華：蜀犬吠日
穿越古今山：無辣不歡
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