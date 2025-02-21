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教育
語文同樂 第756期

人形圖鑑：像阿花這樣的一隻街貓

【明報專訊】如果阿花是個人，我會形容阿花性格孤僻，而且是非常孤僻的那類。阿花是街貓，已經十多歲了。牠沒有朋友，總是孤單一個，不理人，也不理貓。但不知為何，這裏的街坊是如此的愛護牠。

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