理大：申辦醫學院建議書已擬

現時科大、浸大及理大均表明有意申辦第三間醫學院，其中理大的籌備工作較低調。滕錦光昨稱，理大處事風格一直是做實事，建議書已擬備。他說，理大辦醫學院具成本效益，該校本身有醫護課程教員及科研人員，也有不同實驗室，醫學課程上只欠醫生課程；理大會提倡「醫工結合」，稍後會成立人工智能研究院，將研發細小人工智能模型，結合醫學治療，而曾任職阿里巴巴的理大電子計算學系教授楊紅霞會參與研究所工作。

未提可承受撥款減幅

林大輝：與政府共甘苦

政府面對財赤，表明可削減教育等開支。林大輝表示，大家都有心理準備削減撥款，「一定同政府甘苦與共」，但期望削資是「雷聲大雨點小」。林不評論理大可以承受的減幅，但指削減開支一定有影響，只是多與少的問題，又稱現在大家談論國與國之間競爭，中央政府已提出2035年要成為教育強國，香港的大學也想配合國家發展。「（大學）有飯食飯、有粥食粥，但也希望政府明白食飯的小朋友會好些。」

設法節省 「校長勿望換車」

林大輝笑言大學都要想方法節省資源，校長不要期望可換新車，常務及學務副校長黃永德如出差去東南亞，只可乘坐經濟艙。滕錦光即時回應，無計劃換車，「我部車好舊的」。