大專生欠款續近1億元 學資處本學年暫錄5200宗拖欠

根據教育局定義，連續拖欠償還兩期或以上的按季度分期還款，或拖欠6期或以上的按月分期還款個案，均視作拖欠還款。教育局長蔡若蓮昨日回覆議員管浩鳴查詢，交代學資處5個資助計劃的學生欠款情况（見表）。

「擴展免入息貸款」欠款率最高

各資助計劃中，本學年「擴展的免入息審查貸款計劃」欠款宗數最多，暫錄2769宗，涉款4333萬元，該計劃5.18%人欠款。本學年5個計劃共錄5197宗欠款個案，共涉9734萬元。各計劃合共錄得的拖欠款項由2020/21學年起連續3年破億，自上學年起減至9993萬元，但仍連續兩學年貼近1億元。

至於各資助計劃撇帳個案，本學年暫有40宗，較上學年70宗跌42.8%，涉款254萬元；其中「擴展的免入息審查貸款計劃」撇帳宗數亦是最多，達22宗，涉款約91萬元。

局方數據亦顯示，本學年截至上月31日，由律政司向貸款人發出訴訟或「執行判令前書函」的個案暫錄583宗，較上學年984宗少40.8%。

教育局表示，為紓緩學生貸款還款人在2019年新冠疫情期間的財政壓力，政府由2020年4月1日至今年3月31日提供5年免息延遲償還貸款安排，即整個還款期最長可達22年。

此外，局方昨亦交代兩個資助計劃的受惠人數，其中有經濟需要的8間資助大學本地生可循「資助專上課程學生資助計劃」申請助學金或貸款，本學年分別11,521人與2108人獲發款項，涉款6.39億元；「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」則有11,119人獲發貸款，涉款4.48億元。