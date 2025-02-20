明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

大專生欠款續近1億元 學資處本學年暫錄5200宗拖欠

【明報專訊】在職家庭及學生資助事務處轄下學生資助處（下稱學資處）管理5個為專上及大專生而設的學生資助計劃。教育局昨日回覆議員查詢表示，本學年（2024/25）截至去年12月31日，5個計劃共錄得5197宗拖欠還款個案，涉款達9734萬元，連續兩學年欠款額接近億元。

根據教育局定義，連續拖欠償還兩期或以上的按季度分期還款，或拖欠6期或以上的按月分期還款個案，均視作拖欠還款。教育局長蔡若蓮昨日回覆議員管浩鳴查詢，交代學資處5個資助計劃的學生欠款情况（見表）。

「擴展免入息貸款」欠款率最高

各資助計劃中，本學年「擴展的免入息審查貸款計劃」欠款宗數最多，暫錄2769宗，涉款4333萬元，該計劃5.18%人欠款。本學年5個計劃共錄5197宗欠款個案，共涉9734萬元。各計劃合共錄得的拖欠款項由2020/21學年起連續3年破億，自上學年起減至9993萬元，但仍連續兩學年貼近1億元。

至於各資助計劃撇帳個案，本學年暫有40宗，較上學年70宗跌42.8%，涉款254萬元；其中「擴展的免入息審查貸款計劃」撇帳宗數亦是最多，達22宗，涉款約91萬元。

局方數據亦顯示，本學年截至上月31日，由律政司向貸款人發出訴訟或「執行判令前書函」的個案暫錄583宗，較上學年984宗少40.8%。

教育局表示，為紓緩學生貸款還款人在2019年新冠疫情期間的財政壓力，政府由2020年4月1日至今年3月31日提供5年免息延遲償還貸款安排，即整個還款期最長可達22年。

此外，局方昨亦交代兩個資助計劃的受惠人數，其中有經濟需要的8間資助大學本地生可循「資助專上課程學生資助計劃」申請助學金或貸款，本學年分別11,521人與2108人獲發款項，涉款6.39億元；「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」則有11,119人獲發貸款，涉款4.48億元。

相關字詞﹕貸款 教育局 拖欠還款 學生資助處

上 / 下一篇新聞