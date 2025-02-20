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教育
2025年2月20日星期四
公民學堂 第090期
大專生欠款續近1億元 學資處本學年暫錄5200宗拖欠
理大：申辦醫學院建議書已擬
家長投訴飯盒 近年兩宗不成立
放眼中國：幼態審美風
速讀公民：臍血跨境送港治病
影視看文化：顛覆童話賦予新義的《魔法壞女巫》
知識寶庫：中國鋪建智慧交通 提升運輸出行效率
綠色生活：棕地
綠色生活：答案
放眼經濟：中國GDP全年保五達標
世界之趣：家具大國意大利
世界之趣：解構「意大利製造」
新聞有常識：外太空藏生命元素
誰是第一：極速過山車
速讀公民：臍血跨境送港治病
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【明報專訊】新聞撮要
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大專生欠款續近1億元 學資處本學年暫錄5200宗拖欠
理大：申辦醫學院建議書已擬
家長投訴飯盒 近年兩宗不成立
放眼中國：幼態審美風
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