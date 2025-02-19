議員質疑非本地生佔比低 教大：兼讀師訓不適合

立法會「推動香港成為國際教育樞紐小組委員會」昨開會，包括討論八大取錄非本地生情况。周文港提到，港大、科大及理大取錄非本地生人數節節上升，惟教大「數字太差」，質疑「拖累了八大的平均數」，並關注教大會否檢討收生安排。

鄭美紅解釋，教大提供不少師訓課程，是教資會資助學額，部分屬兼讀，不適合非本地生，導致相關收生佔比低。她又提及周文港早前曾任教大協理副校長的工作內容，包括策劃教育展覽及宣傳等；她稱該單位的同事亦很努力。

施俊輝：定位異 是否要同把尺？

副教育局長施俊輝表示明白各大學定位不一，「是否要用同一把尺、同一數字，要每校達到同一目標？」他相信院校會循序漸進使用收生限額。

翻查資料，教大教務處代表去年底受訪提到，今學年取錄232名非本地生，佔限額一成多，按年有增長，並以內地生為主。