嶺大：倘削撥款盼只降一點 秦泗釗稱不知學生會下月上任

稱共渡難關 動用儲備不削人手

嶺大2023/24年度《財務報告》顯示，政府補助金收入約6.18億元，佔收入約46%；該年內盈餘約2.47億元。秦泗釗昨日在傳媒春茗說，期望削撥款不影響本港發展高等教育樞紐，稱校方會作相應調整，與政府共渡難關，包括動用大學儲備應付，暫不擬削減教職員人手。他又相信在地緣政治影響下，內地生及學者難獲美國簽證，或考慮來港讀書及教學。

副校長（行政）陳志民表示，嶺大正值增長期，發展願景包括協助本港發展國際教育樞紐，需資源配合發展，調整撥款對大學一定有影響。

談到嶺大學生會當選內閣「昶」下月上任，秦泗釗說「我不知道學生會下個月上任什麼」，重申學生會是獨立註冊組織，且僅由小部分學生組成。談到學生會日後可否就六四事件等議題表達立場，他稱該會「自己負責自己的法律行為」，校方沒有義務代收會費及提供資源。

秦：用資源須滿足要求

學生會：說法缺人情味

校方今年起要求學生會簽承諾書，包括守法及守校規。秦說，若學生會使用學校資源及「嶺大」名稱，校方要關注他們的活動，若他們不能滿足校方要求，就不能使用。協理副校長（大學拓展及對外事務）劉智鵬認為，學生會屬社團組織，而資助大學設施不能隨便讓其他人使用，需要透過承諾書與學生會建立協議關係。

嶺大學生會署理會長賴卓賢回應稱，學生會與校方確是互不隸屬，但感秦昨日說法缺乏人情味，認為校方有責任協助學生會運作。他期望與校方理性溝通，求同存異，給予更多自主空間。

賴稱，學生會本月初向校方申請周年大選補選所需場地，至今未批，此舉影響部分學生組織換屆，不解為何校方近月對學生會有「翻天覆地」變化，包括要求簽署承諾書、不批活動場地，形容屬行政手段打壓。

另外，嶺大昨宣布第一期超算中心「嶺南HPC NexT」本月落成啟用，容納數十台超算電腦，提供約6000 TFLOPS算力，估計日後人工智能研究專案的計算時間可從數月縮短至幾小時。