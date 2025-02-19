明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

嶺大：倘削撥款盼只降一點 秦泗釗稱不知學生會下月上任

【明報專訊】《財政預算案》下周三（26日）出爐，政府表明節約教育開支。嶺南大學校長秦泗釗昨日表示，現正值本港發展高等教育的時機，嶺大希望撥款比上一個三年期多，但若政府要削減撥款，希望只「降一點」，「這是起碼的，否則我們就失去新發展的機會」。他亦談及學生會發展，稱不知下月有新內閣上任，重申學生會屬「社會機構」，與校方非從屬關係。

稱共渡難關 動用儲備不削人手

嶺大2023/24年度《財務報告》顯示，政府補助金收入約6.18億元，佔收入約46%；該年內盈餘約2.47億元。秦泗釗昨日在傳媒春茗說，期望削撥款不影響本港發展高等教育樞紐，稱校方會作相應調整，與政府共渡難關，包括動用大學儲備應付，暫不擬削減教職員人手。他又相信在地緣政治影響下，內地生及學者難獲美國簽證，或考慮來港讀書及教學。

副校長（行政）陳志民表示，嶺大正值增長期，發展願景包括協助本港發展國際教育樞紐，需資源配合發展，調整撥款對大學一定有影響。

談到嶺大學生會當選內閣「昶」下月上任，秦泗釗說「我不知道學生會下個月上任什麼」，重申學生會是獨立註冊組織，且僅由小部分學生組成。談到學生會日後可否就六四事件等議題表達立場，他稱該會「自己負責自己的法律行為」，校方沒有義務代收會費及提供資源。

秦：用資源須滿足要求

學生會：說法缺人情味

校方今年起要求學生會簽承諾書，包括守法及守校規。秦說，若學生會使用學校資源及「嶺大」名稱，校方要關注他們的活動，若他們不能滿足校方要求，就不能使用。協理副校長（大學拓展及對外事務）劉智鵬認為，學生會屬社團組織，而資助大學設施不能隨便讓其他人使用，需要透過承諾書與學生會建立協議關係。

嶺大學生會署理會長賴卓賢回應稱，學生會與校方確是互不隸屬，但感秦昨日說法缺乏人情味，認為校方有責任協助學生會運作。他期望與校方理性溝通，求同存異，給予更多自主空間。

賴稱，學生會本月初向校方申請周年大選補選所需場地，至今未批，此舉影響部分學生組織換屆，不解為何校方近月對學生會有「翻天覆地」變化，包括要求簽署承諾書、不批活動場地，形容屬行政手段打壓。

另外，嶺大昨宣布第一期超算中心「嶺南HPC NexT」本月落成啟用，容納數十台超算電腦，提供約6000 TFLOPS算力，估計日後人工智能研究專案的計算時間可從數月縮短至幾小時。

上 / 下一篇新聞