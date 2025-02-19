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教育
2025年2月19日星期三
Smarties' Power English 第431期
嶺大：倘削撥款盼只降一點 秦泗釗稱不知學生會下月上任
議員質疑非本地生佔比低 教大：兼讀師訓不適合
文憑試派准考證 HKDSE App增「自修生專區」
教大「寵愛」嘉年華 毛孩與眾同樂
大人ing：背棄理想，非我可以
香港少女漫畫家寶阿：追夢，不是不切實際
飽肚情感學：留住溫度、濃度與味道——記憶中的飲飲食食
超譯中文：細嚼年糕有「餅」味？——古今詞義大不同
乜乜物物：不要想像一頭粉紅色大象——陳春成〈夜晚的潛水艇〉
Talk of the town：Land Requisition Proposal Affects Flower Farms
Talk of the town：Agriculture in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Grammar：For, during and while
Answers：Grammar
Horizon：Festivals of the unknown
Answers：Horizon
Answers：Horizon
【明報專訊】■Gear up
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Talk of the town：Agriculture in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Grammar：For, during and while
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Answers：Grammar
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