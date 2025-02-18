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教育

信能通過升格評審 東華冀下學年一併申應科大

【明報專訊】自資院校東華學院近年爭取「升格」為私立大學，校長陳慧慈昨日表示進度理想，上月完成第三學科範圍「社會科學」評審，有信心通過資格評審，預料評審局下月公布結果；之後將遞交升格申請，冀2025/26年度一併申請為私立大學和應用科學大學。她未估算「升格」能帶動多少收生，強調課程質量為重，學生報讀時均考慮課程實用、專業認可及就業前景。

東華學院早前建議政府放寬招收內地、澳門及台灣（MMT）學生的取錄限額，與8間資助大學看齊。陳稱去年致函教育局申請放寬，至今未獲消息，認為與政府發展國際教育樞紐理念「有點違背」。至於教育局今年內提交《專上學院條例》修例草案，她稱該校收生愈來愈多，「從來不是問題」，修例後院校開辦課程時，由經行政會議改由教育局直接審批等，料可縮短開辦課程審批時間。

對於近月本港部分大學累計約百名學生墮騙案，陳慧慈表示校內有個位數內地生受騙，涉款少於100萬元，但強調個案「一個都嫌太多」。她說校方已聯同警方向內地生舉辦兩場防騙講座，下學年會在學生手冊等增強學生防騙意識，務求讓內地生來港前有更多了解。

港專將開辦兩碩士課程

另外，港專學院昨宣布今年9月分別開辦「社會科學（職涯輔導）」及「社會科學（社會服務管理）」兩個碩士課程，前者涵蓋個人成長、人際關係及職涯規劃，旨在培養學生成為職涯輔導專業人士；後者聚焦社會服務機構的管理、政策分析等，以培育具備領導才能和管理技能的社會服務專業人士。

相關字詞﹕專上學院條例 騙案 升格大學 東華學院

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