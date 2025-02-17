假學歷申教席註冊 評審局截5宗 業者驚訝造假蔓延教界 大型辦團：囑校長更嚴把關

明報記者 鄧佾文 黃嘉妍

評審局現時為非本地學歷持有人提供學歷評估服務，判斷其學歷是否達香港某特定資歷的標準，評審結果可用作「教師註冊或教師聘任用途」、「優秀人才入境計劃申請用途」及其他一般用途。

教育局：已向執法機關舉報

要求專上院校強化措施

本報上周報道，香港學術及職業資歷評審局上年度（2023/24）在學歷評估過程中揭發32宗申請人持假學歷，創至少9年新高；本報日前向教育局查詢當中多少屬「教師註冊或教師聘任用途」，局方引述評審局資料稱涉及5宗，已向執法機關舉報。根據不同學校的職位申請表，不少學校已要求申請人持學歷正或副本，列明資料正確無誤才可能獲取錄（見表）。

保良局教育部料不敢找大辦團落手

保良局教育事務部教育總主任（學前教育及小學）劉志聰昨日向本報說，保良局未出現過以假學歷應徵教師的個案，又估計不法分子不敢找大辦學團體，「我們程序很嚴謹，但若是『單頭學校』（不隸屬大辦團），基本上不用過那麼多關」。他以保良局聘請小學常額教師為例，申請人會先到小學面試，最終須到總部與他本人、小學校長及法團校董會面試，「通過這麼多層，請得都不會是『太論盡』的人」。

劉志聰稱，教師辭職一般須在學期結束前3個月通知，意味每年5月踏入教師招聘旺季，若學校及至8月仍未填補空缺「便開始心急」；他將在下月屬校校長會議提醒各校「更仔細、嚴謹」檢查申請人學歷。

中學校長會：港招聘程序已夠嚴謹

中學校長會主席連鎮邦表示，一般會要求應徵者帶同學歷正副本，以他的學校為例，更會索取大學成績單，面試時細問曾修讀什麼課程，「為何這科高分、那科低分」。他相信評審局已堵截所有假學歷個案，認為本港學校招聘程序已夠嚴謹，但倘若將來一旦發現有教師持假學歷，可考慮收緊招聘安排，包括探討要求本港學校直接向應徵者獲頒證書的大專院校做學歷認證。

直資學校議會主席陳狄安稱，未曾聽聞有人以假學歷應徵做到本港教師，又指若持非本地學歷的人有意成為香港教師，須通過評審局學歷評估，教育局亦會把關，加上不少學校要求申請人即場「試教」，形容學界對現行招聘程序感到放心。

另外，為應對假學歷問題，教育局強調已要求專上院校採取強化措施，例如按情况要求申請人在入學前提交第三方機構的驗證證明，進一步確保學歷真實，如發現違規，院校會果斷採取紀律行動，包括撤回錄取決定或取消涉事者學籍，並按情况轉介執法及簽證機關跟進。