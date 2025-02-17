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教育
常識學堂 第327期

新聞解碼：滿7歲自助過關

【明報專訊】目前未滿11歲的兒童出入境，需要在傳統櫃檯辦理手續，並出示有效旅行證件或回港證。入境處宣布，首季將調低e-道服務年齡至7歲。換言之，年滿7歲的兒童將能使用自助出入境檢查系統。

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