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教育
2025年2月17日星期一
智學公民 第114期
假學歷申教席註冊 評審局截5宗 業者驚訝造假蔓延教界 大型辦團：囑校長更嚴把關
非本地學歷評估資助升 5年度500宗143萬
公民點對點：環境局指資源重疊 「中央收膠」資助停
公民點對點：《全球塑膠公約》難產 「滅膠戰」膠着
圖表開箱：母乳餵哺 近年趨跌
解讀關鍵詞：新質生產力 New quality productive forces
法治教育：藐視法庭
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：跑馬地舊貌
趣學STEAM：昔名黃泥涌 村民種稻為生
新聞解碼：滿7歲自助過關
生活與科學：水分解的秘密
解讀關鍵詞：新質生產力 New quality productive forces
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【明報專訊】2024年全國兩會首次將「新質生產力」寫入政府工作報告，並被列為2024年十大工作任務首位。新質生產力亦是中國國家語言資源監測與研究中心發布的2023年度「十大新詞語」。
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假學歷申教席註冊 評審局截5宗 業者驚訝造假蔓延教界 大型辦團：囑校長更嚴把關
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