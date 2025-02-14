報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年2月14日星期五
中華小學堂 第051期
城大：撥款減5%可承受 強調不削人手 稱難聘美教授將放眼歐洲
城大學生會長不再任校董 修例選「真正代表」
太空站科學實驗賽 教局邀中學派隊參加
生活關鍵詞：愛意．戀念
生活關鍵詞：人潮中的戀愛幾百種…… 問愛戀易學難精可否惡補
書之異世界：把愛裝進100個字內——Tiny Love Stories: True Tales of Love in 100 Words or Less
有價講：生於憂患的積極態度
人形圖鑑：「琪琪」與她的1005篇網上日記
潮看文史：蛇（se4）
見聞識玩：蜘蛛寓意吉祥
答案
奇趣中華：千年古城白帝城
穿越古今山：古代有趣髮型
講故事：創意髮型屋
見聞識玩：蜘蛛寓意吉祥
prev
next
【明報專訊】不少人都被蜘蛛的外表嚇怕，但其實蜘蛛會把害蟲吃掉，蜘蛛絲又有蛋白質纖維，在古代是吉祥物。
上 / 下一篇新聞
城大：撥款減5%可承受 強調不削人手 稱難聘美教授將放眼歐洲
城大學生會長不再任校董 修例選「真正代表」
太空站科學實驗賽 教局邀中學派隊參加
生活關鍵詞：愛意．戀念
生活關鍵詞：人潮中的戀愛幾百種…… 問愛戀易學難精可否惡補
書之異世界：把愛裝進100個字內——Tiny Love Stories: True Tales of Love in 100 Words or Less
有價講：生於憂患的積極態度
人形圖鑑：「琪琪」與她的1005篇網上日記
潮看文史：蛇（se4）
見聞識玩：蜘蛛寓意吉祥
答案
奇趣中華：千年古城白帝城
穿越古今山：古代有趣髮型
講故事：創意髮型屋
城大：撥款減5%可承受 強調不削人手 稱難聘美教授將放眼歐洲
城大學生會長不再任校董 修例選「真正代表」
太空站科學實驗賽 教局邀中學派隊參加
生活關鍵詞：愛意．戀念
生活關鍵詞：人潮中的戀愛幾百種…… 問愛戀易學難精可否惡補
書之異世界：把愛裝進100個字內——Tiny Love Stories: True Tales of Love in 100 Words or Less
有價講：生於憂患的積極態度
人形圖鑑：「琪琪」與她的1005篇網上日記
潮看文史：蛇（se4）
答案
奇趣中華：千年古城白帝城
穿越古今山：古代有趣髮型
講故事：創意髮型屋
prev
next
相關新聞
答案