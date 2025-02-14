太空站科學實驗賽 教局邀中學派隊參加

教育局昨致函全港中學介紹比賽，每間中學最多提名並派3隊參賽，每隊須由3至5名中學生組成，亦須委派一名教師負責；學生亦可跨校組隊參與。比賽3月8日截止報名，5月5日或之前須將實驗設計和演示短片上載至比賽網站。

賽事設一等獎、二等獎和三等獎。專家評判團會檢視學校隊伍的實驗設計方案，獲獎及獲選的方案將交中國科學院空間應用工程與技術中心做最終評審，通過的方案將獲推薦至衛星或空間站等航天任務並按載荷要求調整，屆時科大航天專家團隊會指導學生，落實方案並製作成品。

主辦機構將培訓參賽隊伍

此外，主辦機構會為參賽隊伍提供一系列的培訓活動，包括安排航天專家提供載荷設計創作的培訓；亦會提供在線諮詢、載荷設計檢討及改進建議。

教育局在本月25日下午舉行比賽啟動禮及實驗方案設計簡介會，歡迎中學校長、師生參與，學校可到培訓行事曆系統報名。比賽費用全免，但學校需承擔學生參賽時製作設計方案或原型的開支。