城大學生會長不再任校董 修例選「真正代表」

李振聲說，過去不足兩成本科生是學生會會員，意味八成學生無權選出校董會學生代表，又稱學生會多年未能順利選出會長，質疑該會認受性。

城大學生會署理會長梁子晉早前批評校方未向全體本科學生做任何公眾諮詢。李振聲指，校方認為向全體學生諮詢，未必獲得眾多回應，故通過諮詢不同學生代表及以問卷收集意見。

查背景否 副校：所有人理應愛國愛港

至於修例後校方會否審核候選或當選人背景，包括判斷是否「愛國愛港」，李稱未有定案，但指校方有機會了解學生有沒有案底，如有發現則交校董會決定能否出任學生校董，又稱所有人理應「愛國愛港」。

城大2022年勒令學生會遷離會室，被問會否重設學生會會址，李振聲未正面回應，但稱會與學生會多溝通及合作。

另外，城大去年接獲逾30宗學生遇騙案，累計被騙金額至少1500萬元。李振聲表示，下學年起，所有學生入學前需完成防騙問卷，校方同時與內地及本地電訊商合作，利用人工智能攔截詐騙電話。他舉例，曾有城大生收到訛稱為城大職員的電話，要求收取學校費用，騙徒最終得手。至於近期個案數字有否回落，他稱暫未有相關數字，認為在眾多措施下，明年情况會有好轉。

城大現時未全面對公眾開放。副校長（行政）周彩英說，校方暫未打算重開校園，稱過往校內曾有失竊案，隨學生人數增加，設施擠擁，有需要保留管制措施。