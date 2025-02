城大：撥款減5%可承受 強調不削人手 稱難聘美教授將放眼歐洲

中美角力下,梅彥昌說影響招聘教授,近年邀請幾名美國教授加入城大,均不成事,他計劃短中期內聚焦與歐洲院校合作,「全球風向已變,但並不代表我們只可坐視不管及擔憂」。

城大2023/24年度《財務報告》顯示該校轉虧為盈,年內盈餘錄1.74億元,當中「政府撥款」收入約35.2億,佔收入約53.4%。梅彥昌昨在傳媒春茗提及,很多人以為大學有很多儲備,但約九成儲備其實已有既定用途,校方過去盡力尋找替代資源,包括與全球大企業合作。他續稱,營運大學所費不菲,但認為投資長遠可帶來倍數回報,好比畢業生可投身及創造更多就業職位。

利用科技節流減行政人手

副校長(行政)周彩英表示,大學將利用科技節流,減省行政人手,以調撥教學人員從事其他更有價值崗位,又稱冀透過各項研究企劃書,吸引捐款及企業合作機會,但強調大多捐款已設指定用途。至於會否調高非本地生學費,城大首席及常務副校長李振聲稱,視乎需要調整,舉例如獸醫等科目成本較高的學科,或考慮調高學費,又稱未必一次過大幅度加費,視乎市場接受程度,「起碼我們都沒有理由蝕本」。

問及近日中美關係走向,梅彥昌稱目前很難與美國的大學合作,即使大學願意合作,美方政府「畀咗啲難處」,又指若美國人才意識到問題或會改到本港發展。他稱不少朋友是美國學者,本應邀到城大任教,惟數月後稱被建議不要來港(have been advised not to come),「(美國)政府查來查去,查到你怕」,形容受影響美國教授「唔係三四個,係好多個」。梅承認會影響教學,但認為科技及創新不設地域限制,「東家不打打西家」,指城大積極在歐洲尋找合作機會。

稱研究項目可延長「待轉風向」

香港民意研究所昨表示,現時推動科學民研舉步維艱,宣布將轉型甚至結業。被問本港是否難以推展例如涉及六四等學術民意研究時,梅彥昌說「只是難而已,不是說不可能」,稱「大學為了香港不能倒閉,大學會盡力做可做的」;認為部分研究項目可延長,直至「風向轉回來(until the winds come back again)」,時機變得適合,他又形容本港院校已較西方大學好。