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教育

城大：撥款減5%可承受 強調不削人手 稱難聘美教授將放眼歐洲

【明報專訊】財政赤字下，政府點名可節約教育開支。城大校長梅彥昌昨表示，大學會與政府並肩共渡時艱，稱大學可承受3%至5%的撥款減幅，但強調人才難覓，不會削減人手。他提到大學屬長期投資，對本港未來發展重要，「若不投資大學，長遠會遭受巨大損失」。

中美角力下，梅彥昌說影響招聘教授，近年邀請幾名美國教授加入城大，均不成事，他計劃短中期內聚焦與歐洲院校合作，「全球風向已變，但並不代表我們只可坐視不管及擔憂」。

城大2023/24年度《財務報告》顯示該校轉虧為盈，年內盈餘錄1.74億元，當中「政府撥款」收入約35.2億，佔收入約53.4%。梅彥昌昨在傳媒春茗提及，很多人以為大學有很多儲備，但約九成儲備其實已有既定用途，校方過去盡力尋找替代資源，包括與全球大企業合作。他續稱，營運大學所費不菲，但認為投資長遠可帶來倍數回報，好比畢業生可投身及創造更多就業職位。

利用科技節流減行政人手

副校長（行政）周彩英表示，大學將利用科技節流，減省行政人手，以調撥教學人員從事其他更有價值崗位，又稱冀透過各項研究企劃書，吸引捐款及企業合作機會，但強調大多捐款已設指定用途。至於會否調高非本地生學費，城大首席及常務副校長李振聲稱，視乎需要調整，舉例如獸醫等科目成本較高的學科，或考慮調高學費，又稱未必一次過大幅度加費，視乎市場接受程度，「起碼我們都沒有理由蝕本」。

問及近日中美關係走向，梅彥昌稱目前很難與美國的大學合作，即使大學願意合作，美方政府「畀咗啲難處」，又指若美國人才意識到問題或會改到本港發展。他稱不少朋友是美國學者，本應邀到城大任教，惟數月後稱被建議不要來港（have been advised not to come），「（美國）政府查來查去，查到你怕」，形容受影響美國教授「唔係三四個，係好多個」。梅承認會影響教學，但認為科技及創新不設地域限制，「東家不打打西家」，指城大積極在歐洲尋找合作機會。

稱研究項目可延長「待轉風向」

香港民意研究所昨表示，現時推動科學民研舉步維艱，宣布將轉型甚至結業。被問本港是否難以推展例如涉及六四等學術民意研究時，梅彥昌說「只是難而已，不是說不可能」，稱「大學為了香港不能倒閉，大學會盡力做可做的」；認為部分研究項目可延長，直至「風向轉回來（until the winds come back again）」，時機變得適合，他又形容本港院校已較西方大學好。

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