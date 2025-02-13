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教育

未知政府撥款調整幅度 稱不會削人手 葉玉如：辦醫學院經費龐 願付出

【明報專訊】面對財赤，政府早前明言可節約教育開支。科技大學校長葉玉如昨表示，有待當局公布具體資助經費調整幅度，又提到成立第三間醫學院需很多經費，認為本港醫生短缺，「大學自己也願意付出，幫助政府做這件事」。距離遞交新醫學院建議書尚餘約一個月，葉稱團隊正撰寫建議書。

撥款佔收入近半 盈餘多有既定用途

根據科大2023/24年度《財務報告》，該校年內錄得14.5億元盈餘，當中「政府資助及撥款」收入約35.6億，佔收入約47.4%。

學界近日討論大學可怎樣開源節流。科大會否調整學費以增加收入？葉玉如昨在傳媒春茗說未有定案，又稱大學盈餘已有既定用途，強調校方不會因調整撥款而削減人手。副校長（行政）譚嘉因補充，大學盈餘逾八成已有預定用途，如預留作教學、研究及建設等。

有校方高層指出，當局正着力建立「留學香港」品牌，「無理由在教學方面減（撥款）」，稱校方將透過籌款以盡量減少對大學的財政影響，形容籌得愈多愈好，「無論由捐予學生的10萬元獎學金，還是幾億元，（科大）同樣積極籌備」，但承認「大環境」財赤會影響捐款收入。

高層擬多籌款 盼調整設限期

另一校方管理層認為政府「最好不減」撥款，科大有眾多研究項目，為本港科研發展及人才培養帶來即時幫助，但稱理解政府現時財政緊絀，盼當局調整大學撥款屬短期安排，並設限期。該人士亦稱，本港正推動發展成國際教育樞紐，「我們在外面宣傳香港環境多好、教育質素多好以吸引人來，如果（現在）傳香港教育減少資助，不多不少都有影響」。

對於中美角力有否影響科大與美國院校合作及招聘，首席副校長郭毅可稱，美國是全球科技發展最重要的國家，中美科學合作非常重要，科大重視與美國發展學術交流，去年校方亦與美國頻繁交流，逾百名教授和學生互訪。

郭續稱，科大未來着力發展包括生物醫學、人工智能及芯片等六大領域，將持續全球招聘學者，強調沒地域限制及重視國際化。談到美國收緊對華晶片等技術管制，有校方管理層舉例內地很多晶片廠正急起直追，又說目前科大與美國各大學合辦的學位及項目暫不受影響。

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