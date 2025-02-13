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教育
2025年2月13日星期四
常識天下 第339期
未知政府撥款調整幅度 稱不會削人手 葉玉如：辦醫學院經費龐 願付出
運動科過審尚欠兩科 THEi爭明年升私大
城大修例首讀 學生會校董改本科生互選
放眼中國：銷毁「特供酒」
速讀公民：內地「兩新」補貼
速讀公民：智能投票箱棄用
議題close-up：參與國際iGEM競賽 中學生擴闊眼界
中外人物：印尼重金屬女子樂隊 Voice of Baceprot
衛生快訊：反式脂肪
衛生快訊：參考答案
放眼經濟：房委料建屋費連升4年
世界之趣：冰城哈爾濱
世界之趣：在冰城開眼界
世界有話題：看屏幕多 增健康風險
世界有話題：答案
認識地球：月神講星星
世界有話題：看屏幕多 增健康風險
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【明報專訊】我們除了常用電子產品輔助學習外，還有很多用途，不過，新加坡2月起限制兒童接觸電子屏幕的時間，因為時間愈長、健康風險愈增。
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未知政府撥款調整幅度 稱不會削人手 葉玉如：辦醫學院經費龐 願付出
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