沙田禾輋信義、循理小學原區重置

教育局昨回覆，早前接獲11份申請，稱教育質素為校舍分配委員會的首要考慮，委員會考慮各申請辦學團體的辦學建議書、辦學往績、現有校舍的狀况等，並與入圍的申辦團體面試後，認為目前兩間獲分配校舍的學校各方面表現均較其他申請者優勝。

現有校舍交還房委會

研續作教育用途否

教育局預計兩校舍翻新工程需時一年至一年半。至於兩間小學現有校舍，局方稱兩校址均位於房委會轄下土地，根據租約條款，兩校遷往新校舍後，將現有校舍交還房委會；當局會檢視即將空置的校舍是否適合繼續作教育用途。

根據小學概覽，基督教香港信義會禾輋信義學校創立於1979年，創校約46年，佔地面積約3938平方米，設24個課室；該校將重置到博康邨前港九潮州公會馬松深中學、有34年樓齡的校舍，內部樓面面積達6847平方米，設24個課室及13個特別室。

至於創校至今約42年的循理會白普理基金循理小學，目前學校佔地約3900平方米，設28個課室；該校獲准重置到同邨的前沙田崇真中學、約39年樓齡的校舍，內部樓面面積達5800平方米，設有27個課室及13個特別室。