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教育

漢基、包玉剛基金獲地建國際校 增千學額

【明報專訊】相隔14年，再有用地獲分配作為國際學校用途。教育局最新將北角寶馬山前香港日本人學校、九龍塘玫瑰街前英基九龍小學校舍，分別分配予漢基國際學校基金會、包玉剛教育基金會，合共增加約1000個學額，局方稱可應付來港人才子女的教育需求。疫後國際學校學生流失，高才通人才服務協會會長、立法會議員尚海龍認為，今次國際學校新發展不會令該界別造成收生惡性競爭。

漢基北角擴校舍 料2028啟用

教育局昨回覆本報稱，意向表達期間內接獲32份申請發展國際學校。局方稱，漢基會拆卸及重建獲分配的前香港日本人學校校舍，最快2028/29學年起營運；局方文件預計提供不少於340個學額。

漢基國際學校周一（10日）發新聞稿提到，計劃新校舍2028年8月正式啟用，可容納二至六年級生，又稱校址毗鄰現有校園，可用作擴建校舍，並增加總學生人數，並增設STEM創新型實驗室及跨文化交流中心等設施。

另外，包玉剛教育基金會則向政府租用九龍塘的空置校舍，可翻新，局方稱最快2027/28學年起營運；局方文件預料校園可提供不少於480個學額。基金會由已故船王包玉剛的家族建立，2007年在上海設包玉剛實驗學校，校網稱現有逾1600名中外學生，提供小一至高中共12年課程。

教育局昨稱，全港現有54間國際學校，不計其中一間特殊學校，今學年（2024/25）國際學校提供約47,500個學額，取錄約43,600名學生，學生人數佔整體學額約92%，預料兩幅新校地共增加約1000個學額。

尚海龍：高才子女入學有需求

翻查資料，當局2023年底邀請團體交意向書時，指政府各項招攬人才措施反應良好，預期為港注入大量人才，冀透過今次校舍分配，應付來港人才子女對教育需求的增長。

尚海龍估計，約13萬名來自各人才計劃的18歲或以下受養人在港入學，他參考過往調查反映約15%人才子女選擇國際學校或私校，以此推算相關人數超過1.5萬人，相信國際學校學額有需求。

過去幾年新冠疫情時，教育局指部分國際學校的非本地生回鄉，學生流失率偏高，被問今次國際學校新發展會否造成該界別惡性收生競爭，尚海龍認為不會，稱是時候優化國際學校。

下月全國兩會開幕，有人大常委考慮提出香港增建國際學校的建議，助本港成為「國際高才聚集地」，尚海龍同意不少外來人才看準香港有優質教育，指漢基在港辦學數十年，上海包玉剛實驗學校在學界排名高，兩者知名度高，料有助吸引不少內地背景的學生。

相關字詞﹕包玉剛教育基金會 漢基國際學校 教育局 空置校舍 國際學校

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