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教育
2025年2月12日星期三
語文同樂 第753期
漢基、包玉剛基金獲地建國際校 增千學額
沙田禾輋信義、循理小學原區重置
浸大爭辦醫學院 擬以浸會醫院教學
大人ing：另類「榜樣」
大人ing：CotaBoii 渴望做型人
視聽之娛：聞蛇「識」變——淺談影視中的各種蛇形象
時事中文：合家歡遊戲陷阱
乜乜物物：假如旋律是人——張抗抗〈音樂之伴〉
文言卜卜齋：古人怎麼說衣服？
Talk of the town：Combating the abuse of public housing
Talk of the town：Housing Problem of Hong Kong
Answers：Talk of the town
Comic：Space wonders
Game
Answers：Game
時事中文：合家歡遊戲陷阱
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【明報專訊】不少人都喜歡夾公仔， 除了低至一兩元便能換取獲得心儀玩偶的或然率，過程中的樂趣也教人回味。但當夾公仔變「夾骰仔」，與家人娛樂消遣頓變非法賭博。
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