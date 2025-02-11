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教育
2025年2月11日星期二
星笈中文 第153期
嶺大學生會須承諾守法不損校譽 署理會長指條款含糊 校方：闡明指引規範有裨益
中小教師獎學金 教局邀申請進修
文憑試攻略．卷一閱讀：內地白話文模擬卷
閲讀能力考材：第二篇
文憑試攻略．模擬試題：甲部：指定閱讀篇章（30%）
文憑試攻略．乙部：閱讀能力考材（70%）．第一篇
乙部：閱讀能力考材．第二篇
文憑試攻略．參考答案．甲部：指定閱讀篇章（30%）
參考答案．乙部：閱讀能力考材（70%）．第一篇
參考答案．乙部：閱讀能力考材：第二篇
文憑試攻略：參考譯文
文憑試攻略．模擬試題：甲部：指定閱讀篇章（30%）
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【明報專訊】(1) 試解釋以下文句中的粗體字，並把答案寫在橫線上。（3分）
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嶺大學生會須承諾守法不損校譽 署理會長指條款含糊 校方：闡明指引規範有裨益
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