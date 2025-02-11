中小教師獎學金 教局邀申請進修

須為全職常額教師 資歷5年

教育局稱，申請者下學年須為全職常額教師，並在截至去年8月31日已於香港提供本地課程的中小學日校（包括特殊學校）任教最少5年；以及在下學年（2025/26）入讀本地兼讀制碩士學位課程的第一年課程，專修10個指定範疇的其中一項，包括特殊教育需要、資優教育及融合教育；中華文化；中國歷史及世界歷史；教育領導；生涯規劃教育、心理輔導及生命教育；資訊科技教育；中國語文或英國語文教育；家長教育及家校合作；STEAM教育；價值觀教育。局方已在網頁上載相關課程名單。

專修指定範疇碩士課程

其他申請資格包括「合乎教師專業操守」，要求申請人不涉及任何有違專業操守的紀錄，以及由教育局或學校發出的懲處；並在過往未曾獲頒這項獎學金。

教育局又表示，獎學金得主須承諾完成課程後，在香港提供本地課程的中小學日校（包括特殊學校）擔任全職常額教師一年。

教師獎學金申請期為今年5月16日至6月12日，有意申請的教師須連同院校取錄通知書的副本等證明，向教育局提供申請書；且須獲校長推薦。