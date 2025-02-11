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教育

嶺大學生會須承諾守法不損校譽 署理會長指條款含糊 校方：闡明指引規範有裨益

【明報專訊】嶺大學生會連續兩年從缺後，當選內閣「昶」下月正式上任。校方正要求學生會簽署《嶺南大學學生會承諾書》（下稱承諾書），聲明學生會及其轄下組織須「奉公守法，遵守校規」，包括不作損害校譽行為等（見表），否則禁用「嶺大」名稱等。嶺大學生會署理會長賴卓賢表示，承諾書部分條款含糊，已諮詢法律意見及再向校方查詢，暫不擬在校方回覆查詢前簽署承諾書。

校方未回應有否上訴機制

嶺大昨回覆稱，藉承諾書闡明對學生社團的支援、指引及規範，認為對包括學生會在內的學生社團及嶺大「均有裨益」。至於如發現學生會違規及懲處學生時，有否設上訴機制等，校方未正面回應。

根據承諾書，嶺大要求學生會社團幹事須「奉公守法，遵守校規」，假如嶺大學生會或其幹事行為不檢、不當、不雅、犯法、違反校規或承諾書，有可能面對禁用「嶺南大學」名稱、停用嶺大設施等處分。

倘違規 禁用嶺大名稱設施等

承諾書提及，如嶺大學生會拒絕簽署，學生會及其轄下組織將不會獲得校方多項支援，包括籌組活動時的資助、在指定區域貼海報，以及獲電郵及網頁宣傳等。承諾書亦指出，校方有權不時修改其手冊及校規，及其他類似文件，學生會須時刻遵守所有文件之最新版本。

賴卓賢對校方要求簽署承諾書感無奈，稱過去學生會運作不受承諾書等條款「約束」，惟這些做法近年在學界變成常態，認為做法「不健康」。他說，學生會屬學生自治組織，認為學校信任學生能力，而非通過承諾書作「家長式管治」或約束。

賴說，承諾書內容籠統，暫未見令人卻步的條款，加上是要求學生會代表轄下組織簽署，這亦確立學生會在不同屬系會的領導地位，但他指條款某程度上對學生會構成限制，有時難判斷某行為是否屬損校譽，令學生會感無所適從。

指校方覆查詢前 學生會不擬簽承諾

賴續稱，校方上月與學生會面，當時要求學生會上周一（3日）或之前簽承諾書，惟他認為臨近農曆新年，未有充足時間諮詢法律意見，提出延期；校方遂將簽署日期延至昨日（10日）。賴早前亦已致函校方，要求釐清何謂按「既定程序」處理違規情况，以及建議校方每次更新文件後，即時通知學生會或代表，並邀請其簽署最新的承諾書，他稱學生會不擬在校方回覆查詢前簽署承諾書。

相關字詞﹕承諾書 學生會 嶺南大學

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