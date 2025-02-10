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教育
2025年2月10日星期一
智學公民 第113期
評審局去年揭32宗假學歷 近年新高 學歷評估申請急增至5763宗 內地學歷佔四成
公民點對點：內地報考研究生 人數連跌兩年
公民點對點：教育興國 衍生問題
拆題教室：香港電競發展
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趣學STEAM：沙堆掘「文物」 小心畫圖度尺
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【明報專訊】■新聞撮要
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評審局去年揭32宗假學歷 近年新高 學歷評估申請急增至5763宗 內地學歷佔四成
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