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教育

學生校董4月選 查逸超：評核是甄選非篩選

【明報專訊】中大4月中將有首場校董會本科生和研究生代表選舉，如同上月完成的教務和非教務人員校董選舉，兩場選舉均設3星期確認提名及評核期，校董會主席查逸超昨在傳媒新春團拜提到，程序對人人公平，「這不可說是篩選，是甄選。不是特登去篩哪人不篩哪人」，認為所有校董都要承諾「肯為校董會做事，有心、有能力、有經驗」，未明言預計多少學生參選。

校長表明協助重建學生會

副校：學生倘太激進 學校無力保護

中大校長盧煜明多次表明任內會協助重建學生會，查逸超昨亦被問是否支持重建，他稱「要睇學生諗法」，此事由學生主導，亦盼校方支持學生一方的想法。中大副校長（策略發展）陳偉儀說，學生會重建須向警務處註冊為社團，明白有學生擔心提交資料具風險，「現時大環境是，如果他（學生會）想法太激進的話，很難生存，大學沒有能力保護他們」。

至於原定上月到中大任教的台灣歷史學者黃克武稱遭「政治審查」，開課前未獲入境處批工作簽證，校方換人授課，盧煜明昨稱不評論個別事件。陳偉儀稱，歷史在不同階段的評價不一，很「敏感」，形容科目性質在港及美國等地「擇使（棘手）」。他說大學招海外教授時不會審查背景，「如果理這些東西就好弊」。

另外，中大近年於校園入口設閘機，師生須拍卡入校，訪客須登記，被問會否撤走安排，盧煜明稱做法已平衡學生便利及安全，又稱全球多間院校，包括英國牛津大學等均設出入管制措施。

中大副校長（行政）陳維安認為做法方便，校方可掌握何人進校，而學校下午人流較多，認為需設機制確保訪客出入校園時不妨礙教育工作。

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