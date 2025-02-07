明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

丘成桐掌「超級」數學院 8年制收中學資優生

【明報專訊】過往本港時有「數學神童」誕生，跳級入大學。中文大學昨日宣布成立「致真交叉數學科學院」（下稱學院），由知名數學家丘成桐擔任創院院長。中大表示將於本月舉行入學試，首批學生9月入學，暫定學額40個，完成8年制課程後會獲頒中大學士及博士學位，丘成桐稱學院會取錄有科研才華的中學資優生。

基礎至博士 年收40人目標10港生

學院的8年制課程涵蓋3年數學基礎訓練、兩年科研訓練及3年博士訓練，研究範圍包括基礎及應用數學、人工智能及大數據處理等。完成中大通識及全人教育畢業要求的學生，可獲頒授中大學士及博士學位。

丘致辭時以他出任院長的清華大學求真書院為例，稱成立3年半來已有20多個中三入讀的學生正攻讀博士，推算他們約20歲可讀完博士，稱學生質素甚至較哈佛大學生優越。

丘稱無不公 憂「香港好學生」不足

中大致真學院成立初期每年收40人，包括10個本地生及30個非本地生，被問本地生佔比低是否不公平，丘成桐稱，假設超過20個港生入學試表現與非本地生一樣，他亦歡迎，「希望最低限度收10個（港生），毋須擔心不公問題，反而我有點怕香港的好學生達不到這數字」。他希望刺激香港學生「向上跑」，不想學生活在「溫室」中。

丘成桐又說，中大獲上海市及當地書記支持成立學院，「毋須擔心經費」。盧煜明稱學院將花多年培育一個人才，下一步希望社會「善長仁翁」考慮資助，又盼政府財政許可的情况下，為學院提供資助。他又說，中大需資源推動創新計劃， 希望當局即使調整大學資源，也不要影響相關項目推進。

院方設入學試，考試由學院及清華大學求真書院共同舉辦，中大透露學院本月將舉行入學試；學院首3年學費與現時本地生和非本地生一致，前者4萬多元一年，後者約17.8萬元。

相關字詞﹕中文大學 致真交叉數學科學院 數學 數學神童

上 / 下一篇新聞