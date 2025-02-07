丘成桐掌「超級」數學院 8年制收中學資優生

基礎至博士 年收40人目標10港生

學院的8年制課程涵蓋3年數學基礎訓練、兩年科研訓練及3年博士訓練，研究範圍包括基礎及應用數學、人工智能及大數據處理等。完成中大通識及全人教育畢業要求的學生，可獲頒授中大學士及博士學位。

丘致辭時以他出任院長的清華大學求真書院為例，稱成立3年半來已有20多個中三入讀的學生正攻讀博士，推算他們約20歲可讀完博士，稱學生質素甚至較哈佛大學生優越。

丘稱無不公 憂「香港好學生」不足

中大致真學院成立初期每年收40人，包括10個本地生及30個非本地生，被問本地生佔比低是否不公平，丘成桐稱，假設超過20個港生入學試表現與非本地生一樣，他亦歡迎，「希望最低限度收10個（港生），毋須擔心不公問題，反而我有點怕香港的好學生達不到這數字」。他希望刺激香港學生「向上跑」，不想學生活在「溫室」中。

丘成桐又說，中大獲上海市及當地書記支持成立學院，「毋須擔心經費」。盧煜明稱學院將花多年培育一個人才，下一步希望社會「善長仁翁」考慮資助，又盼政府財政許可的情况下，為學院提供資助。他又說，中大需資源推動創新計劃， 希望當局即使調整大學資源，也不要影響相關項目推進。

院方設入學試，考試由學院及清華大學求真書院共同舉辦，中大透露學院本月將舉行入學試；學院首3年學費與現時本地生和非本地生一致，前者4萬多元一年，後者約17.8萬元。