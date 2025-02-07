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教育

談削大學撥款 盧煜明：共渡時艱 會否非港生個別科更高學費 「倘有壓力會想這些方法」

【明報專訊】面對財赤，政府近日表明教育開支有節約空間。中文大學校長盧煜明昨日被問如何應對當局或調整大學撥款時稱，作為社會一分子會與社會共渡時艱；被問會否效法其他大學在個別學科設更高學費，盧稱有待討論，又說倘大學有財政壓力，會想不同方法應付。

教資會快將公布下個三年期（2025年至2028年）8間資助大學的撥款安排。中大校長盧煜明昨與中大管理層出席新春團拜時，多度被問如何應對政府或因財赤調節大學資助，盧多番強調有待政府公布安排，形容「很難猜測」。被問及中大會否效法港大，下學年起最新要求非本地生入讀成本較高的STEM本科課程時，將要交更高學費，盧表示有待討論，「我相信如果有財政壓力的，當然我們就會想一下這些方法」。

翻查港大校網，9月起非本地本科生入讀STEM學院（如牙醫、工程、醫學院等學院），每年學費達21.8萬元，較其他學院的非本地本科生學費19.8萬元貴兩萬元；中大學費劃一，非本地本科生每年17.8萬元。

外界關注大學盈餘 副校：儲備利息對營運重要

外界關注資助大學盈餘充足，指院校「水浸」，根據中大2023/24年度《財務報告》，該年內政府資助收入約64億元，佔收入48.9%。被問中大長遠能否以「私己錢」運作，盧煜明說，留意到傳媒報道大學有多少儲備，強調大學儲備已有指定用途，「不是輪到我們說做什麼都得」。至於削減撥款會否導致中大有危機，他稱現時全球競爭，「不會有人等你，不進則退，一定要保持向上」。

問及中大會否調整投資策略，校董會主席查逸超稱，大學投資屬長線，現在市場波動不會短炒。查續稱，校方一向審慎運用儲備，舉例部分獎學金源自儲備利息。副校長（校友關係及拓展）陳德章稱相關利息對大學營運非常重要。

校方稱財赤削款合理 聘教授開支不能縮

署理常務副校長潘偉賢被問中大員工會否減薪減人手時稱，各學系自行安排，稱有教授願意自行「教多科」，強調學校環境穩定。副校長（行政）陳維安稱，相信削減撥款不會影響教學質素，稱可增設紀念品店賣襟章、衛衣開源。副校長（策略發展）陳偉儀稱，財赤下減撥款合理，惟聘請教授等開支不能縮減，研究方面或有調整空間。

相關字詞﹕教資會 盧煜明 中文大學 財赤

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