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教育

感港師生仍有自由 有憂被舉報自我審查

【明報專訊】換去運動衣及跑鞋，夏偉立（Will Hayward）回到大學是身穿筆直恤衫的社會科學院長。問及近年《港區國安法》及基本法23條立法對學術自由的影響，他認為教職員及學生擁有自由，稱從來沒有人告訴他屬下教員不能做什麼事情，他亦不曾規管別人；但他稱有別以往，立法後學生有可能舉報教師，他強調暫沒接獲相關投訴，「我知道我的同事們意識到這點，甚至可能因而自我審查」。

Will先後在港大及嶺大擔任社科院長（見表），任內亦正值反修例事件及新冠疫情，回想在港大時充滿挑戰，當中在2019年，很多學生有心理健康問題，亦有部分學生被捕，作為院長首要確保學生安全，且能繼續學業；Will同年處理「港大民意研究計劃」脫離港大，獨立運作，回想該計劃總監鍾庭耀具政治民調經驗，讚揚其研究方法透明及科學，且調查結果可信；但民研與港大「分家」後，Will沒與鍾聯絡。

四徑可隨時放棄 面對生活挑戰不可停步

翻查資料，Will在2020年曾聯同其他教授在報章撰文，盼當局可予18歲以上的年輕被捕者警司警誡或簽保守行為等酌情權。他認為本港現在顯然需繼續前行（move on），認為年輕人有巨大潛力，向他們提供機會尤其重要。

問及跑「四徑」難，還是當院長難，他指四徑是鍛煉韌性，在可控的環境下，其實隨時都可停止，不需強迫自己，但工作和家庭生活中，「你可能會面臨很多挑戰，你不能就這樣停下來，我認為跑步只是一種遊戲，並不是真的很嚴肅，而有些事情則要嚴肅得多」。

他形容現時在嶺大是他最開心的時光，有較多時間做研究並與學生和教職員直接交流，正做「實驗性」工作，將人工智能及大數據科學帶入社會科學領域。

相關字詞﹕四徑 學術自由 港大 嶺大 Will Hayward 夏偉立

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