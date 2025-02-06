心理學家夏偉立來港任教廿載 看盡轉變籲續前行 四徑「生還者」寄語港人「一切會變好」

明報記者 黃嘉妍

「香港四徑超級挑戰（HK4UTC）」的跑手要跑遍總長約298公里的麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑和鳳凰徑，60小時內跑完稱為「完成者」，72小時內的稱為「生還者」。熱愛長跑的Will曾參與3次四徑挑戰，在山中連夜未眠，不少參賽者曾稱在途中產生幻覺，Will亦如是，直言跑四徑不需地圖輔助的他，曾幻想石頭為人臉，樹後有村莊及人。本身為大學心理學教授的他笑說，能體會自己精神正衰退（mental deterioration）的過程有趣，解釋長期不眠會進入類似思覺失調狀態，無法分曉真假，「好像夢遊，你不知身處何方，但你就是繼續走，然後在某個時刻醒來」。

憶連夜未眠現幻覺 體會「精神衰退」有趣

「隨着你不斷前進，愈來愈疲憊，甚至可能感覺更糟，但正因如此，你的經歷變得更為豐富。」Will說跑四徑的辛苦經歷不常有，所以會盡力做好，令日後回顧時感到值得。他對上一次跑四徑已是紀錄片拍攝時的2021年，他稱未來將到更多新地方跑步，例如下月會回老家新西蘭跑長途賽。

跑遍香港山野，Will說不會對香港生厭，稱相比其他地方，香港山徑陡峭具挑戰性，很多郊野公園都在城市附近，下車便可跑步；他說新西蘭也有很美的風景和山，但當地城市人可能要花數小時交通才可到達。

形容港轉變難免 當下面對很多挑戰

Will同視香港和新西蘭為家，談到近年很多人移民，他說1999年來港時，正好是香港移交後兩年，認為香港的確有很重大且無可避免的轉變，包括本港與內地的關係，回想剛來港時，中國經濟發展在起飛階段，又指不同變化會一直演變下去；至於變好或變壞，他認為本港當下面對很多挑戰，例如經濟及人口結構，但稱他作為大學教授，每年看到不同的新生都感到興奮，又以跑四徑作喻寄語港人：「只要你繼續前進（keep moving），一切都會變好。」