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教育
2025年1月24日星期五
中華小學堂 第050期
理大展館開幕 校史不載「圍城」 校方：值得記錄人事浩如繁星 聚焦造福社會故事
「知識轉移」收入減 浸大稱波動常見
大觀園：人類可分類？
大觀園：自介「神器」MBTI的局限
不正經中文：靈蛇報恩——隋侯珠的故事
參考答案
有價講：堅毅乃成事之本
書之異世界：內向懦弱的救世主──新世紀福音戰士碇真嗣的辯護
諗諗佢：以寫作訓練整合式思維——以Chill Guy現象為例
見聞識玩：商業奇才范蠡
答案
奇趣中華：古蛇現蹤帶來好事
穿越古今山：意頭與禁忌
大笑堂：我哥是名人
奇趣中華：古蛇現蹤帶來好事
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【明報專訊】踏入乙巳蛇年，你對於「蛇」有何觀感？原來蛇有着美好的一面，在古時蛇的出現更會帶來好事呢！
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理大展館開幕 校史不載「圍城」 校方：值得記錄人事浩如繁星 聚焦造福社會故事
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