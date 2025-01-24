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教育

理大展館開幕 校史不載「圍城」 校方：值得記錄人事浩如繁星 聚焦造福社會故事

【明報專訊】理大「大學展覽館」本月初開幕，館內記載由1930年代成立香港官立高級工業學院至去年理大成就和校史，以及展出校友捐贈的舊物。有理大生關注展館忽視2019年反修例運動時校園爆發衝突，有內地理大校友稱大學通常只記錄好的發展，反問不提及又有何影響。理大回覆，「創校以來，值得記錄的人和事浩若繁星」，展覽館聚焦如何配合社會經濟發展需要等。

明報記者 黃嘉妍

本報記者上周五以公眾訪客身分，填寫全名及聯絡電話等資料登記入場，展館人流不多，下午4時至5時閉館前一小時共19人參觀，主要為學生及校友。展覽館設4個展區，其一為「從工業學院到創新型世界級大學」，校方以時序線敘述理大校史，由1937年香港官立高級工業學院成立，至去年的多項發展。

另一展區「貢獻國家，聯通世界」列出理大對內地發展的貢獻，例如曾研發光纖傳感鐵路監測系統，內地多條高鐵路線採用，校方又指盼建立環球網絡。本報統計展板及電子屏幕上的文字描述，「國家」和「內地」字眼，分別出現逾30次和逾10次。其餘兩展區分別為「立德樹人」和「科創利民」。

韓國學生：歷史不因噤聲消失

有訪客關注理大未在校史部分記錄約5年前的反修例事件。應用社會科學系三年級生Gary說，「畢竟這些真實發生過，無理由不提及，就當無發生過」，認為校方不宜忽視歷史「大事」。來自韓國的非本地生Jason（化名）表示，校方或因內容敏感而回避提及，「歷史不會因不被提及而消失，會存於人們的記憶」。

內地校友：這個會有什麼影響嗎？

校友梁先生認為，「歷史是歷史贏家寫，留下來的史官決定怎樣寫歷史」，指展覽內容籠統，大多可網上查閱。被問校方未提反修例事件時，來自內地的建築與環境學院校友寧先生反問「這個會有什麼影響嗎？」，稱不算是特別好的記憶，大學亦通常只記錄好發展，盼學校是個「純粹及乾淨」的教學地方。

本報向理大查詢按何原則撰寫展館校史，如何回應有理大持份者認為應記錄2019年校園衝突，理大表示，「創校以來，值得記錄的人和事浩若繁星」，展覽館聚焦創校80多年來，如何配合社會經濟發展需要、提供優質教育以培養未來領袖、科研成果轉化為解決方案，為社會帶來福祉的故事。展館建造開支、策展的學術顧問成員等，校方並未提及。

理大：適時公布校史出版詳情

此外，理大2021年底宣布正編寫理大歷史，校長滕錦光當時被問會否將反修例衝突寫入校史時稱，會用學術標準寫出「很有水平的理大史」。理大上周回覆時重申，由於校史書籍涉大量資料蒐集、文稿編撰及評審，將適時公布出版詳情。

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