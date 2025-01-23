「北師港浸大」在美設學術交流中心

UIC校長陳致稱，校方將與波士頓中心增進學術交流、加強研究合作、擴大教育資源，助力中美教育交流與合作。陳致又形容「波士頓是一個起點」，該校計劃未來在香港、倫敦和悉尼等城市設更多中心，擴大UIC的全球影響力。

浸大常務副校長黃定發表示，波士頓中心是對全球參與、博雅教育和思想交流的「堅定承諾」，將作為重要交流平台，進一步加深國內外高校資源的交流互動。

哈佛大學藝術史與建築史系專席終身教授汪悅進擔任波士頓中心的聯合主任。汪稱，當前社會發展迅速，科技和人工智能發展對現存學科造成挑戰，而波士頓中心作為創新空間可探索「新學科的可能」，形容可「做一個試驗田、試驗地」。另一合作伙伴、麻省大學波士頓分校副校長（學生事務）Karen Ferrer-Muñiz則表示，波士頓中心將促進兩所學校之間更多的交流和合作。