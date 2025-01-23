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教育
2025年1月23日星期四
常識天下 第338期
「北師港浸大」在美設學術交流中心
THE大學學科排名 港6校11學科範疇上榜
放眼中國：春節成世遺
速讀公民：內地限制「吃播」暴食
影視看文化：此情可待成追憶的《情書》
你識唔識：議員議案 逾半提內地國策
選擇題
基本法問答
填充題答案、選擇題答案、基本法問題答案：
公民考察：深圳南頭古城
透視救援：屢遭制裁 地中海搜救船被迫停運
放眼經濟：2024電影票房倒退13年
世界之趣：蛇年到 認蛇神
世界之趣：答案
世界之趣：世界各地的蛇神
新聞有常識：蛇年郵票遇見敦煌
誰是第一：馬拉松紀錄保持者
世界之趣：答案
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【明報專訊】（請看附圖）
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「北師港浸大」在美設學術交流中心
THE大學學科排名 港6校11學科範疇上榜
放眼中國：春節成世遺
速讀公民：內地限制「吃播」暴食
影視看文化：此情可待成追憶的《情書》
你識唔識：議員議案 逾半提內地國策
選擇題
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填充題答案、選擇題答案、基本法問題答案：
公民考察：深圳南頭古城
透視救援：屢遭制裁 地中海搜救船被迫停運
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