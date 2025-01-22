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教育

教局檢討「本地生」定義 或考慮居港年期

【明報專訊】近年政府各項人才計劃帶動專才子女來港讀書，社會關注外來學生以「本地生」身分升讀本港大學，會分薄資源及造成不公。教育局長蔡若蓮昨日重申，政府正檢討「本地生」定義，會參考外地的有效做法，例如會考慮申請人報大學前幾年是否居港。

蔡若蓮：會參考外地做法

李美嫦：未必只二元劃分

根據大學聯招辦法（JUPAS）網頁，持「受養人簽證」或「進入許可證」、未滿18歲的學生，教育局均視作本地學生。

教育局長蔡若蓮昨在傳媒午宴重申，當局正檢視本地生定義，會考慮外地的良好做法。談到部分地區會考慮學生申請大學前幾年是否居於當地，蔡稱局方亦會考慮這方向。

教育局常任秘書長李美嫦稱，很多國家的大學並非只將學生「二元」劃分為本地生和非本地生，會考慮加入更多類別。

教育局副局長施俊輝說，檢視本地生定義「牽一髮動全身」，當局未定何時完成檢討，或考慮從收生準則和學費入手，舉例美國的州立大學為「同州」、「不同州」的學生設不同學費。

修專上例擬要求收夠生

院校生存非核心目標

此外，政府計劃今年內向立法會提交《專上學院條例》（第320章）修例草案。李美嫦期望最遲4月呈交立法會，稱過往已就修例諮詢學界，今次亦將諮詢內容寫入修例草案。

翻查局方修例建議文件，提到日後擬要求院校取錄足夠學生。談到院校有否反映憂慮通過修例後，因收生不足「被殺校」，李美嫦強調「院校生存（survival）不是我們（修例）的核心目標」，而是希望提升院校質素，「自資（院校）一方面是自由市場，但學術方面，我覺得我們金字招牌的品牌好緊要，學生相信局方批准其收生」。

至於政府正發展本港第三間醫學院，官方「籌備新醫學院工作組」有成員早前向本報稱，第三間醫學院提供的第二學位對非本地生而言，學費或太貴，擔心難以吸引他們報讀。

身兼該工作組聯席主席的蔡若蓮昨說，非本地生學費當然跟本地生不一樣，按現時機制，相關非本地生不獲資助。

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