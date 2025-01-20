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教育

中大建香港蝴蝶基因庫 助研生態演化氣候領域

【明報專訊】多間大學的研究項目獲研究資助局撥款。其中中文大學昨表示，生命科學院教授許浩霖協調一個名為「地球生物基因組計劃香港：蝴蝶與下一代科學家」的研究項目，獲研資局2024/25年度研究影響基金790萬元資助，團隊將與漁護署、鳳園蝴蝶保育區及另外7間本地大學合作，開展蝴蝶生命科學研究。

獲研資局790萬基金

中大團隊指出，研究蝴蝶可為生態學、演化、植物相互作用和應對氣候變化等各個科學領域「注入新見解」；團隊將研究香港逾100種蝴蝶的基因，以創建全方位的知識庫，並研發先進的生物多樣性基因組技術及方法，深入了解蝴蝶生物學；另會與本地教育機構及保育組織合作，如讓所有參與項目的香港中學師生參與為期3年的蝴蝶監測計劃。團隊認為，長遠而言該項研究有助理解氣候變化下蝴蝶多樣性的演變，「發掘有助於香港科技發展的生物知識」。

中大副校長（研究）岑美霞表示，該研究不但加深大眾對香港生物多樣性的認識，亦彰顯中大對促進科學知識及培養新一代科學家的承諾。

另外，理大日前表示，18個研究項目分別獲研資局「協作研究金」及「研究影響基金」支持，總資助額達約9176萬港元。城大近日表示，5個研究項目獲研資局「研究影響基金」撥款，合共2640萬元，涵蓋可持續發展與能源、醫療與藥物開發及生物醫學工程。

相關字詞﹕研究影響基金 協作研究金 蝴蝶 中文大學 研究資助局

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